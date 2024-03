Come fare per diventare dei creativi? Workshop e mostra con Karina Duranti

L’artista internazionale Karina Duranti esporrà la sua arte astratta a Montallegro presso “Vita vera” in via Mameli 1, il 30 marzo a partire dalle 15. Ma sarà anche un’occasione per imparare a diventare artisti attraverso dei laboratori tematici che illustreranno le tecniche di uso e manipolazione di vari materiali per creare manufatti artistici: vetro, argilla, acrilico e resina.

Si impareranno le nozioni base di decoupage, pittura ad acqua, creazione di gioielli e artigianato con l'acrilico. Possono partecipare tutti, purché con almeno 15 anni di età. Ogni workshop dura 30 minuti. Informazioni e prenotazioni al 351 744 5999.