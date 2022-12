Arte, musica e tradizioni: ecco il calendario degli eventi a Montevago

Natale a Montevago: ecco il cartellone degli eventi tra arte, musica e tradizioni

Tra arte, musica e tradizioni prendono il via domani le iniziative natalizie nel piccolo centro belicino. “In collaborazione con le associazioni e gli artisti del territorio abbiamo pensato a una serie di eventi per tutte le età, con l’obiettivo di creare occasioni di svago, socialità e solidarietà e richiamare nel nostro paese visitatori e turisti”, dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

Ecco il programma di “Natale a Montevago 2022”.

18 dicembre: ore 15:30 "Coloriamo il Natale" laboratorio creativo per bambini, lettura di storie natalizie, merenda, a cura dell'associazione "ad Alta Voce" presso i locali del Laboratorio della Memoria piazza Della Repubblica. Ore 19:00 "Natale tra Arte e Cultura", installazione di una gigantografia opera d'arte pittorica sulla Natività, piazza 11 settembre, a cura dell'associazione "La Smania Addosso", con canti natalizi eseguiti della cantante Inaya. 19 dicembre: ore 10:30 Babbo Natale itinerante con animazione e musiche natalizie, visite di Babbo Natale presso la casa di riposo "La Grande Quercia" a cura dell'Aggregazione Atlantide. Ore 15:30 Babbo Natale itinerante con animazione e musiche natalizie, visite di Babbo Natale presso la comunità alloggio Rosa di Jericho a cura dell'Aggregazione Atlantide.

20 dicembre: ore 9:30 esibizione gruppo itinerante composto da due zampognari e 2 babbo natale con distribuzione di caramelle esibizione itinerante a cura dell'associazione culturale Musikè. Ore 17:00 inaugurazione della slitta con renne realizzata dall'associazione culturale e ricreativa Nuova Arte 96 con deposizione delle letterine per Babbo Natale da parte dei bambini, Piazza della Repubblica. 21 dicembre: ore 15:30 "Christmas Together/ Natale dei bambini" a Montevago a cura dell'Aggregazione Atlantide in Piazza della Repubblica. 22 dicembre: ore 15:30 "Christmas Together/ Natale dei bambini" a Montevago a cura dell'Aggregazione Atlantide in Piazza della Repubblica.

23 dicembre: ore 15.00 Laboratorio della Memoria preparazione e confezionamento doni, a cura dei bambini, destinati agli ospiti della casa di riposo "La Grande Quercia". Ore 17:00 biblioteca comunale la casa di Babbo Natale riceve le letterine preparate dai bambini con giochi, balli e canti della tradizione natalizia a cura dell'associazione "Il Coro degli Angeli". 24 dicembre: ore 10:30 "Babbo Natale per le vie del paese", con animazione, musiche natalizie a cura dell'Aggregazione Atlantide. Tappa finale in Piazza della Repubblica con consegna dei regali ai bambini. Ore 16:00 Consegna di doni natalizi alla casa di riposo con animazione e canti natalizi a cura del "Laboratorio della Memoria".

26 dicembre: ore 15:30 Piazza della Repubblica "Natale in festa" giochi gonfiabili, animazione, pop corn, zucchero filato, spettacolo di bolle a cura dell'associazione "Marikita". 27 dicembre: ore 19,00 aula consiliare comune di Montevago concerto di natale dell'orchestra "Chat Pitre" a cura dell'associazione "Spazio Musica". 29 dicembre: ore 16:00 biblioteca comunale letture di storie per bambini e presentazione del progetto nati per leggere a seguire tombolata a cura dell'associazione "Ad Alta Voce". Ore 20:30 tombolata e giochi natalizi presso l'oratorio comunale. 30 dicembre: ore 20.30 tombolata e giochi natalizi presso la sede della Pro Loco "Rutilio Scirotta" di Montevago.

3 gennaio: ore 17:00 "I torneo di burraco città di Montevago" presso i locali della biblioteca comunale con premi per i partecipanti che si classificheranno nelle prime 3 posizioni, organizzato dall'associazione “Il Ventaglio”. Durante lo svolgimento del torneo verrà offerto un rinfresco. 4 gennaio: ore 20:30 tombolata e giochi natalizi presso i locali dell'associazione Laboratorio della Memoria. 6 gennaio: ore 16:00 "Befana dei Bambini" a cura dell'associazione Pro Loco "Rutilio Scirotta" di Montevago, Piazza della Repubblica con animazione, giochi, tombola e arrivo della Befana.