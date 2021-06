"Visioni sonore", appuntamento a Torre Carlo V: l'evento di Mariterra

Torna oggi, martedì 1 giugno, il secondo appuntamento di “Visione sonore” , il progetto socio-culturale, promosso dalle associazioni LightBlue 92014 e Mariterra e patrocinato dal Comune di Porto Empedocle, che ha l’obiettivo di promuovere il territorio di Porto Empedocle e dintorni attraverso la musica.

Il secondo episodio sarà trasmesso alle ore 14.00 direttamente dalla Terrazza della Torre di Carlo V di Porto Empedocle e in diretta su tutti i canali social del festival.

E’ in questa cornice storica e simbolo di potere della Porto Empedocle del V secolo, che Visioni Sonore affida il racconto dell’Episodio 2 alle note cosmopolite del il dj Dario Assenzo Aka Hazner.

La bio

Con l’avvento dell'House Music, negli anni, si fa strada nei più famosi Club dell’Isola. Nel 2000 si trasferisce a Milano, luogo che gli permette di suonare in Club come: Café Atlantique, Station Cafè, Club Astoria Frontera, Cafè Solaire e molti altri.

Torna in Sicilia nel 2005, anno in cui mette a frutto le sue esperienze musicali; apre uno studio di registrazione e da vita a diverse collaborazioni con svariati Artisti tra i quali i “Tinturia”.

Successivamente collabora con la “TendenziA Records” label che vanta produzioni internazionali, con party in tutta la Penisola. Nel 2010 partecipa a "Uniao Electronica", il primo Festival di musica elettronica tenutosi in Luanda-Angola (Africa). Sono anni d’oro per la musica elettronica, ed in Sicilia il Club è in forte fermento: Dario entra a far parte dell’organizzazione “Unconventional Sound” e del club “Lab 80” la cui missione è quella di portare sul territorio Dj internazionali. Grazie a questo progetto condivide la consolle con artisti come: Argy, Nick Fanciulli, Dennis Ferrer, Satoshi Tomiie, Sidney Charles, Andrea Oliva, Reboot, Matthias Tanzmann, Marcus Fix e Dorian Patrick per il party Cocoon. Nel 2019 da vita ad “Hazner”, il suo nuovo pseudonimo per le produzioni musicali, portando a casa uscite su Labels di spicco fra le quali: 8Bit , Natura Viva , Food Porn Music, Seta label. Oggi le sue produzioni sono suonate da dj di fama internazionale, come Nicole Moudaber, Gorge e Nick Curly .