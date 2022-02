Marevivo e scuola, organizzata giornata ecologica con gli studenti dell’istituto nautico di Porto Empedocle

Lunedì 21 febbraio, dalle 9 alle 13, Marevivo Sicilia promuove una giornata ecologica con gli studenti dell'istituto nautico "Gallo" di Porto Empedocle.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito delle attività del progetto nazionale "Nauticinblu" destinato ai futuri professionisti del mare.

Dopo un seminario, gli studenti effettueranno la pulizia della spiaggia.

I dati raccolti durante questa attività saranno inviati all’associazione internazionale "Ocean conservancy" con la quale Marevivo collabora per l’"International coastal cleanup", un evento annuale e globale per raccogliere dati relativi ai rifiuti trovati sulle spiagge di tutto il mondo.

"Convinti che non c’è cambiamento più profondo di quello che avviene attraverso l’educazione - dicono i promotori dell'iniziativa - agiamo per far crescere una "Generazione oceano" che oggi purtroppo si trova ad affrontare importanti sfide per le quali non esiste una soluzione unica, ma una strategia globale da conoscere e diffondere soprattutto tra i banchi di scuola".

Appuntamento in spiaggia alle 9 al ristorante Charme. Sarà presente anche la Capitaneria di porto locale che collabora attivamente alla realizzazione del progetto.