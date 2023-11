Richiamando la storica figura akragantina Damarete, manifestazione per la pace in piazza Ravanusella

Sabato 11 novembre, alle 17.30, in piazza Ravanusella si terrà la manifestazione per la pace organizzata dalla rete delle associazioni di volontariato agrigentine. Associazioni che si sono unite per chiedere il cessate il fuoco in Palestina. In particolare, la rete agrigentina delle associazioni chiede il rispetto delle risoluzioni emanate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che “condannando tutti gli atti di violenza contro i civili palestinesi e israeliani; chiede una tregua umanitaria immediata, duratura e prolungata che conduca alla cessazione delle ostilità”. Inoltre, considerato il grande numero di bambini vittime della guerra, la rete delle associazioni chiede che venga messa al centro la tutela dei diritti dei minori. A questo proposito viene citata la regina Damarete, figura storica akragantina, figlia del tiranno Terone, che nel 480 a.C., dopo la battaglia di Imera, pretese che nel trattato di pace fosse inclusa la clausola che proibiva ai cartaginesi di sacrificare i figli maschi primogeniti al dio Baal. In cambio la regina permise ai cartaginesi catturati di ottenere la libertà. Per questo Damarete è riconosciuta come la prima protettrice dei diritti dell’infanzia nella storia. Nel suo nome, la rete delle associazioni di Agrigento chiede la tutela dei diritti dei bambini in tutti territori di guerra. La manifestazione si svolgerà alle 17.30 intorno all’ulivo al centro della piazza Ravanusella, albero per eccellenza simbolo della pace. Dice Angelo Piraneo, dell’associazione Laici Missionari Comboniani citando il libro "A pugni chiusi" di Recalcati: ”Kum! è la parola-imperativo che, nel testo biblico, Dio rivolge a Giona. Essa scuote il profeta dal suo letargo per consegnargli una missione impossibile che lo costringe a mettersi in movimento. Ma è anche la parola-imperativo che Gesù rivolge a Lazzaro: Kum! Alzati! Cammina! Rimettiti in moto!” Piraneo, conclude dicendo: "La manifestazione dell'undici novembre a piazza Ravanusella è il nostro Kum, il nostro ritorno alla vita per dare vita a donne e uomini oppressi dalla guerra”.

All'evento hanno aderito le associazioni: Arci "John Belushi" Agrigento, Immagina Coworking Agrigento, FAI - Delegazione di Agrigento, FAI Giovani - Agrigento, Legambiente Agrigento Circolo Rabat, Associazione Kore Onlus, Laici Missionari Comboniani, Conalpa - Delegazione di Agrigento - "Beato Rosario Livatino", Anpi Agrigento, Nyumba Yetu ONLUS, Team Spiagge Pulite - AMAgrigento, WWF Sicilia Area Mediterranea ODV, Azione Queer Agrigento, Plastic Free ODV Onlus e Amnesty International gruppo 283 Agrigento.