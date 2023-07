"Libri in cortile" secondo appuntamento con "Il polentone" di Michele Guardì

Sarà dedicato al libro "Il Polentone" di Michele Guardì il nuovo appuntamento della rassegna "Libri in cortile".

Il prossimo 19 luglio, alle 19.30, sarà la meravigliosa piazza Santa Croce, nel cuore del Ràbato ad ospitare la seconda tappa del ciclo di incontri patrocinato dal Comune di Agrigento, sostenuto da numerosi partner privati e di cui l'operatore culturale Roberto Bruccoleri è direttore artistico.

La trama: Ambientato nel 1970 in un paesino siculo, dove un uomo del nord, ribattezzato subito come polentone dai paesani, è inviato dai vertici della Dc per indagare su alcuni sospetti tesseramenti al partito. Da qui nasce un racconto che, con una penna amabile e satirica, restituisce lo specchio della società siciliana del tempo, evidenziandone molteplici sfumature: dai modi di dire paesani, passando per le credenze spiritistiche, alla corruzione dei politici locali, riuscendo a dipingere un sincero ritratto del popolo siciliano.

L'evento avrà inoltre un valore di testimonianza storica dato che cade nell'anniversario della frana del 1966 che devastò questa parte della città vecchia.

Moderano l’incontro con l'autore Roberto Bruccoleri e lo scrittore, saggista e poeta Beniamino Biondi.