“Libri in cortile”, nuova rassegna letteraria di “Immagina Coworking”: ecco gli appuntamenti

“Immagina Coworking”, in via Cesare Battisti 9 ad Agrigento, è pronta a dare il via alla rassegna editoriale “Libri in cortile” giunta alla terza edizione. L’iniziativa tornerà a dare vita ai luoghi iconici del centro storico di Agrigento con tre prestigiosi eventi culturali.

Il primo sabato 24 giugno, sulle scalinate di Santa Sofia, con la presentazione del libro “Il Dio che non c’è” insieme all’autore Giancarlo Dotto, uno dei più noti e apprezzati giornalisti sportivi d’Italia.

Si proseguirà mercoledì 19 luglio, in piazza Santa Croce del Ràbato, insieme a Michele Guardì che presenterà alla città il suo ultimo libro “Il polentone”.

Si conclude mercoledì 23 agosto in Largo Cutaia, cortile nei pressi di via Garibaldi misconosciuto ai più, con Vittorio Russo, raffinatissimo scrittore di viaggi, che presenterà la sua ultima fatica editoriale “Pigafetta e Magellano. Un viaggio alla fine del mondo.”

Tre momenti di grande cultura che permetteranno di trascorrere le sere d’estate vivendo uno dei centri storici più belli del Mediterraneo. “Libri in cortile” è una rassegna editoriale organizzata da Roberto Bruccoleri. I lavori grafici sono curati dall’artista Gaetano Vella.