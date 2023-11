”Letture d’autunno”, incontro con l’autore per riscoprire il piacere di sfogliare un libro

Terzo appuntamento con la rassegna "Letture d'autunno", un evento promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Ribera dedicato a stimolare la passione per la lettura. E’ dedicato agli studenti dell’istituto Crispi con l’obiettivo di unire intrattenimento e approfondimento culturale.

Si svolgerà martedì 28 novembre alle 10,30 nella sala consiliare del palazzo di città. L'ospite sarà Mohamed Maalel, autore del volume "BABA: Un viaggio empatico nel cuore dell'umanità", un volume letterario unico nel suo genere.

"BABA" è molto più di una storia, è un'esperienza emotiva che ci porta attraverso le vite intrecciate di personaggi complessi e affascinanti. Romanzo d’esordio di Maalel, racconta una storia non scontata sulla multiculturalità, l’identità e i legami. Una lunga confessione a un padre a cui non ci si è potuti mostrare fino in fondo per quello che si è. Un racconto intenso e talvolta spietato, nel quale la rievocazione delle violenze si accompagna ad un commovente desiderio di comprensione e di riscatto.

A dialogare con l’autore saranno la dirigente scolastica Maria Rosaria Provenzano; il dirigente dell’Ambito territoriale Ufficio V della Provincia di Agrigento Maria Buffa; Nenè Mangiacavallo, medico chirurgo già sottosegretario di Stato; Marco Mondino, dottore in ricerca in “Studi culturali europei” dell’Università degli studi di Palermo.