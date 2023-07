“Letterando in fest”, si apre il festival: inaugurazione con Gaetano Savatteri

Al via giovedì 6 luglio, alle 18, la 14esima edizione di “Letterando in fest” a Sciacca. Quest’anno il tema è “La forma del mare”. Appuntamento alla Badia Grande per la prima giornata del festival letterario in gran parte sotto il segno della Sicilia, come indica l’ospite che inaugurerà formalmente la kermesse. Sarà infatti Gaetano Savatteri che, alle 21, racconterà 30 anni di scrittura siciliana mettendo insieme alcune delle nuove voci letterarie riunite in un’antologia che parte dal 1992. Francesca Valenti, ex sindaca di Sciacca, guiderà la conversazione.

Il percorso della giornata si aprirà dando spazio al lavoro culturale che si fa a Sciacca tutto l’anno. Alle 18 le volontarie di “Nati per leggere” faranno letture ad alta voce per le bambine e i bambini in un’ora dedicata ad ascoltare tutti insieme favole e racconti, come nella tradizione di un’associazione che si occupa da anni di lettura per l’infanzia. Unitre Sciacca, invece, presenta alle 18,30 il volume “Poetare in siciliano”, a cura di Pippo Graffeo, con i componimenti dei discenti dell’Università delle Tre Età sezione saccense.

A dare il via agli incontri sulla “Forma del mare”, sarà Ninni Ravazza, uomo che al mare ha dedicato la vita. Ninni Ravazza converserà con Giuseppe Di Giovanna e Stefano Carletti, il subacqueo che ha scoperto il relitto dell’Andrea Doria, sul suo primo romanzo “Cianchino” (Avagliano editore).

Linda Barbarino presenterà il suo secondo romanzo, “La Malarazza”, pubblicato da Il Saggiatore, in una conversazione guidata da Gisella Mondino. A seguire, alle 20, sarà la volta di Marta Perego, figura nota e amata tra chi segue i libri sulle piattaforme virtuali. Giornalista, scrittrice, ideatrice di “Flaneuse”, book-blogger, Marta Perego parlerà di sé, del suo lavoro e del suo ultimo libro con Alice Titone.

Dopo l’incontro con Gaetano Savatteri, in sala sarà proiettato il film “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia (2023).