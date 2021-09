"Le parole che non ti ho letto", oggi in scena "L'uomo dal fiore in bocca" di Pirandello

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento per la rassegna culturale "Le parole che non ti ho letto – voci e note per letture drammatizzate" promossa dall'assessorato allo Spettacolo e al Turismo, con l’organizzazione di TeatrOltre, Skenè Academy, Proloco Sciacca Terme e Futuris nell’ambito della programmazione di Sciacca Estate 2021.

L'appuntamento è stasera per le 21.15 presso l'atrio superiore del palazzo municipale per una dedica a Luigi Pirandello e alla sua opera teatrale "L’uomo dal fiore in bocca".

Interpreti saranno Cenzi Funaro, Liliana Marciante e Franco Bruno che cura anche la regia e l’adattamento del testo. Gli attori saranno accompagnati dalle musiche del maestro Ignazio Catanzaro.