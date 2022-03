“Le donne contano”: al Dioscuri Bay Palace la presentazione del progetto destinato ai soggetti fragili

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdì 11 marzo alle 20, al Dioscuri Bay Palace di Agrigento, di fronte al porticciolo turistico di San Leone, verrà presentato "Le donne contano", il progetto di alfabetizzazione finanziaria per le donne del Comitato per l’educazione finanziaria di Banca d’Italia in collaborazione con il Soroptimist International d’Italia.

Sarà un interclub Rotary-Soroptimist-Inner Weel: il primo della storia ad ospitare l'evento che vede i rotariani al completo affiancare il Soroptimist nella conduzione di questa attività destinata a donne fragili. Relazionerà la presidente nazionale del biennio 19/21 del Soroptimist d'Italia Mariolina Coppola.