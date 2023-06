Lampedusa, ecco la nuova edizione di Amnesty International Summer Lab

“Solo conoscendo davvero i diritti umani, possiamo attivarci per difenderli ogni giorno”: Amnesty International Italia apre le iscrizioni per i suoi Summer Lab 2023 a Lampedusa, in programma dal 19 al 26 agosto.



Secondo Unhcr e OIM, il Mediterraneo è la rotta migratoria più letale al mondo e Lampedusa continua a rappresentare una ferita aperta, un interrogativo, una sirena che richiama tragedie ma anche momenti di accoglienza e solidarietà. Dedicato a persone over 35 anni, il Summer Lab di Lampedusa rappresenta l’occasione per conoscere meglio e più da vicino le dinamiche di soccorso in mare, accoglienza e protezione in Italia, ma anche di approfondire, tramite testimonianze, la vita nell’isola nella complessità di tutti i giorni.