"Storie d’argilla, la bottega del giovane vasaio": a "Vito Soldano" laboratorio per i più piccoli

Il laboratorio di un "vero" vasaio greco sarà ricreato per i piccoli visitatori dell'antiquarium di "Vito Soldano" a Canicattì per quella che sarà la prima di tre nuove esperienze per ragazzi in programma domenica 25 febbraio alle 11.30. Gli altri appuntamenti promossi dal Parco della Valle dei templi, dalla Soprintendenza ai beni culturali e Coopculture saranno il 17 marzo e il 21 aprile.

Il laboratorio didattico è rivolto a ragazzi dai 6 ai 12 anni e si aprirà con un percorso guidato all’area archeologica che ospita i resti di un imponente edificio termale. Poi ci si sposterà nell’antiquarium per il laboratorio con l’argilla. Immaginando di essere vasai nella bottega del giovane Eneade, i ragazzi potranno creare piccoli manufatti prendendo spunto da luoghi, fatti e personaggi spiegati dagli archeologi.

Ingresso gratuito. Appuntamento nella corte davanti l’antiquarium