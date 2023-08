L'effimero e il superficiale fanno da padroni: lo spettacolo “In questa grande epoca” a Grotte

Indirizzo non disponibile

C’è grande attesa e curiosità per lo spettacolo che verrà messo in scena questa sera, alle 21.15, in piazza Municipio a Grotte dalla Gv Produzioni di Giovanni Volpe. L’autore e regista grottese porterà sul palcoscenico l’opera “In questa grande epoca”. Una straordinaria rappresentazione scenica e interpretativa (degna di nota la presenza scenica dei giovani attori) sulle luci e le ombre di questo nostro tempo, dove troppo spesso l’effimero e il superficiale la fanno da padroni.

Lo spettacolo ha ottenuto uno straordinario riscontro in termini di pubblico e critica durante questa stagione estiva, in primis a Porto Empedocle, nel quadro della quinta edizione del Premio Vigata – Andrea Camilleri, del quale Giovanni Volpe è stato apprezzato direttore artistico.