“Sviluppo delle città a misura della donna”: incontro con Lucrezia Reichlin allo Spazio Temenos

L’economia è un pilastro nella nostra vita e conoscerne le basi è fondamentale per tutti noi.

L’Italia, quarta potenza economica a livello europeo, non presenta un percorso formativo che permetta ai giovani di comprendere i meccanismi di uno dei sistemi più complessi sviluppato dall’essere umano.

Con l’obiettivo di approfondire i temi relativi alle Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) gli studenti del liceo scientifico e linguistico “Leonardo” avranno l’opportunità di partecipare a un incontro con Lucrezia Reichlin, professore ordinario di Economia alla London Business School, in programma venerdì 8 aprile alle 11 allo Spazio Temenos (ex chiesa di San Pietro) in via Pirandello ad Agrigento. L’incontro si pone l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ad addentrarsi, appunto, nel mondo delle discipline scientifiche e tecnologiche che, oggi più che mai, permeano la nostra vita quotidiana.

“L’iniziativa - dice il professore Tommaso Gibilaro - rientra tra le attività programmate dalla nostra scuola per la promozione della cultura scientifica e delle Stem al femminile. E’ un grande onore e un piacere avere la professoressa Reichlin: i nostri ragazzi e le nostre che hanno già superato i test di ammissione in importanti università e prestigiose università del nostro Paese, potranno rivolgerle delle domande in ambito economico e sociale e soddisfare le proprie curiosità. Creare una società che sia a misura di donna e di famiglia resta un’utopia. Per questo la scienza e le donne scienziate dovranno avere nel futuro un ruolo di protagoniste per il cambiamento delle nostre città, ed è questo il motivo dell’incontro programmato con la professoressa Reichlin”.