“Il lavoro debilita l’uomo”: la comicità di Valentino e Fabrizio Pizzuto al Giardino della Kolymbethra

Il duo comico palermitano composto da Valentino e Fabrizio Pizzuto, con la compagnia del Sant’Eugenio porterà in scena la commedia “Il lavoro debilita l’uomo” al Giardino della Kolymbethra domenica 2 luglio alle 21. Sarà un excursus degli sketch più belli dei “Treeunquarto” dal 1990 al 2023.

Il gruppo nasce a piccoli passi come quartetto nel 1988. Poi si consolida come trio nel 1990 per diventare un duo nel 2000. Per festeggiare quest'anno i 35 anni di attività hanno deciso di portare in giro questo spettacolo.

“Sfatiamo il mito legato al concetto di lavoro che dovrebbe essere ‘nobilita’ – commentano Valentino e Fabrizio Pizzuto - ma a me e mio fratello ci debilita: siamo sempre stanchi, vorremmo non lavorare più e goderci la vecchiaia”. Lo spettacolo è un viaggio tra i cavalli di battaglia del passato e del presente.

Costo del biglietto: intero 13 euro; ridotto 10 euro. Info 091 6710494.