“Iaco e il segreto popolare”: il libro di Bent Cacciato si presenta al teatro Regina Margherita

Si presenterà a Racalmuto, sabato 15 ottobre alle 19, il secondo romanzo di Bent Cacciato dal titolo “Iaco e il segreto popolare” edito da Albatros.

I rapporti umani e sociali; le contraddizioni di una società che cambia radicalmente, più velocemente della capacità dei “semplici” di comprenderne le dinamiche; la crisi del modello familiare e dei valori surrettizi della struttura borghese in evidente disfacimento; la tentazione di fuggire dalla realtà e di rifugiarsi nella negazione totale di sé stessi attraverso la droga. “Iaco”, di Bent Cacciato, è tutto questo. Ancora di più è la ricerca dell’amore, passionale e assoluto, come opportunità per trovare riparo dalla noia e dal proprio vuoto interiore. Un grande spiraglio di speranza, nell’attualità di un mondo, quello di oggi, chiamato ad affrontare grandi sfide planetarie ma ancora privo di maturità e di consapevolezza.

“Cento pagine - afferma Lillo Alaimo Di Loro, presidente dell’associazione Humus e moderatore dell’incontro - di intensa immersione nella bolla della nuova modernità vissuta, tra il 1968 e il 1986, in uno dei tanti paesi della Sicilia dove degli echi del 68’, dei suoi miti e delle sue conquiste sociali giungeva solo un fruscio confuso e distante che, di tanto in tanto, trascinava con sé l’altra faccia oscura della medaglia di un benessere in molte circostanze più immaginato che concretamente vissuto”.

Dopo i saluti dell’assessore comunale alla cultura, Ivana Mantione, converseranno con l’autore Gino Giudice, Vincenzo Maniglia e Viviana Caparelli. Letture a cura di Giusy Lauricella.

Oltre alla conversazione con Bent Cacciato sono previsti la presentazione di brevi audio-video a cura di Massimo Cacciato e la performance del gruppo teatrale “Centro studi socio-culturale Regalpetra“. A conclusione della serata, nel rispetto della tradizione, sarà servita una degustazione dei celebri tarallucci di Racalmuto e del pregiato vino rosso del Carmine offerto dall’azienda “Feudo di Regalpetra”.

L’organizzazione dell’evento, che gode del patrocinio del Comune di Racalmuto, è a cura dell’associazione Humus e della Pro Loco di Racalmuto.

L’autore

Benito Ettore Cacciato, nato nel 1950 a Racalmuto, vanta una vita di impegno sociale e promozione culturale. Nel 1967 pubblica “Lacrime di un sedicenne” un libro di poesie in cui un poeta in erba mostra grande sensibilità universale e padronanza di linguaggio; nel 1982 una seconda raccolta dal titolo “Tra i sentieri della memoria”; nel 1983 è la volta del romanzo “La nuova lupa”. Nel 2022, all’età di 72 anni e dopo una lunga immersione nel grande mare della vita, superate crisi dure e provanti da cui ha saputo trarre opportunità e con ancora tanti sogni nel cassetto, pubblica “Iaco e il segreto popolare” edito da Albatros.