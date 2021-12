Ecco la "Grande novena di Natale": due appuntamenti dedicati alla musica tradizionale con i Quartet Folk

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per la “Grande novena di Natale” con il repertorio tradizionale che vede protagonista l’ensemble “Quartet folk”.

Due appuntamenti con il concerto dedicato ai canti e ai suoni del Natale siciliano che il Quartet Folk porterà in giro per la provincia agrigentina e non solo nelle prossime settimane.

“Lo spettacolo – afferma il gruppo – ripercorre in musica la nascita del bambino Gesù, dall’Annunciazione alla Madonn sino all’arrivo dei Re Magi. Proporremo sia dei brani inediti che delle rivisitazioni di grandi artisti che ci hanno preceduto, come i Dioscuri e Rosa Balistreri”.

Il primo appuntamento è domenica 19 dicembre alle 20,30 alla Cattedrale di San Gerlando: l’evento, con ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti consentiti, è patrocinato dal Comune di Agrigento, dall’assessorato al turismo, sport e spettacolo e dal Mudia - Museo Diocesano di Agrigento.

Per l’occasione il gruppo si presenterà in versione “orchestra” con la partecipazione di Andrea Vanadia (percussioni), Gloria Scorsone (voce), Francesco Porretta (violino) e Alberto Perez (contrabbasso).

La seconda data in provincia sarà il 26 dicembre a Racalmuto in chiesa Madre ma si sta lavorando ad altri appuntamenti.