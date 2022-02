“Il giorno del ricordo” per non dimenticare la tragedia delle Foibe: Lions Club incontra gli studenti

Per non dimenticare la tragedia delle Foibe, in occasione del "Giorno del ricordo" che ricorre giovedì 10 febbraio, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dalla professoressa Maria Assunta Iacona, in collaborazione con la Consulta provinciale studentesca di Agrigento, promuove il convegno-dibattito "Foibe: Il Giorno del Ricordo".

Si svolgerà in modalità "mista" (in presenza e on line) nell'aula magna del liceo scientifico e delle scienze umane "Politi" di Agrigento dalle 11 alle 13, il 10 febbraio.



“In questo modo il Lions Club Agrigento Valle dei Templi – ha sottolineato il presidentr Maria Assunta Iacona - nel "Giorno del Ricordo" e nell'ambito delle attività di servizio lionistico della macroarea "Rafforzare lacComunità - Giovani ed impegno sociale", si ritrova accanto ai più giovani con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei tragici eventi delle Foibe e conservarne la memoria, valorizzando il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico italiano".