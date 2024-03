Tornano le "Giornate Fai di primavera": quest'anno visitabile anche villa Genuardi

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano anche in Sicilia le "Giornate Fai di Primavera". Tre i siti visitabili per questa occasione in provincia di Agrigento.

Si tratta dell'alloggio prefettizio e della Scala reale al palazzo della provincia, il giardino botanico e Villa Genuardi, questa aperto per la prima volta all'iniziativa promossa dal Fondo per l'ambiente italiano. La struttura ottocentesca, oggi sede della Soprintendenza ai beni culturali, è caratterizzata da un magnifico giardino, ricco di esemplari botanici rari, voluto dall’avvocato Enrico Ragusa, il quale nel 1875 rilevò la dimora per trasformarla in uno dei più prestigiosi alberghi di Girgenti.

A guidare i visitatori saranno, come sempre, volontari del Fai e gli apprendisti ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio.

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Gli iscritti al Fai o chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi, e di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

Elenco completo dei luoghi aperti in Sicilia e modalità di partecipazione all’evento su: https://fondoambiente.it/il- fai/grandi-campagne/giornate- fai-di-primavera/i-luoghi- aperti/?regione=SICILIA