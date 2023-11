Giornata contro la violenza sulle donne, va in scena “La mia vita è ora”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 24 novembre alle 10 l’aula Livatino del palazzo di giustizia di Agrigento, in via Mazzini, ospiterà una rappresentazione teatrale promossa dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati, con il Comitato pari ppportunità e con la sezione agrigentina dell’Associazione italiana giovani avvocati. La piéce, intitolata “La mia vita è ora”, è scritta e diretta dall’avvocato Sonia Sinaguglia. Sarà interpretata da avvocati e magistrati: Santino Russo, Lilla Azzarello, Cristina Broccio, Stefania Lucia La Rocca, Marilena Marino, Zaira Picone, Micaela Raimondo e Floriana Salamone.

Prevista la partecipazione degli studenti degli istituti superiori della provincia di Agrigento che hanno sottoscritto la convenzione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento. Sarà anche allestita una mostra di quadri in collaborazione con l’associazione culturale “Il Giardino degli artisti” di Favara e con la scuola di disegno e pittura “Arte in corso”.

Le scuole che parteciperanno sono il liceo scientifico e delle scienze umane “Raffaello Politi” di Agrigento, il liceo classico e scientifico “Ugo Foscolo” di Canicattì, l’istituto tecnico “Galileo Galilei” di Canicattì, l’stituto d’istruzione secondaria superiore “Archimede” di Cammarata e Casteltermini, il liceo statale “Martin Luther King” di Favara e l’stituto d’istruzione superiore “Odierna” di Palma di Montechiaro. Trucco a cura delle docenti e delle allieve del IV anno della scuola di stetica Euroform.

All’evento collaborano anche Fidapa e Bpw Italy Inner Wheel di Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte.