Fontanelle, via alla "Giornata della Legalità" il 23 maggio

Orario non disponibile

Quando Dal 23/05/2021 al 23/05/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il prossimo 23 maggio il Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” per celebrarerà la giornata della Legalità e fare memoria della strage di Capaci.

L'appuntamento è alle 17 nei pressi dell’aiuola circolare ubicata accanto alla Chiesa di Fontanelle. Da lì verrà raggiunto a piedi il giardino della legalità che ospiterà un momento di confronto con le istituzioni e le realtà presenti.

Già dalla prima mattinata e per tutto il giorno sarà possibile lasciare un pensiero o un disegno all’interno della Piazzetta Livatino, che sia incentrato sul tema della legalità.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed alcune realtà del territorio (la Cooperativa Rosario Livatino, l'Ic Anna Frank, la Parrocchia S. Nicola, Legambiente e l’Agesci). Era il 18 maggio 1993 quando fu piantato un albero in ricordo di Giovanni Falcone, ad un anno dal suo assassinio, nell'aiuola circolare di via Pancamo accanto la Chiesa di Fontanelle.