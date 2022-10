Giornata internazionale del paesaggio, visita guidata al quartiere ellenistico-romano

Prezzo non disponibile

Una domenica, il 23 ottobre, dedicata al paesaggio con la possibilità di partecipare ad una visita guidata con partenza dal museo archeologico “Pietro Griffo”.

Ad organizzarla è Coopculture: l’appuntamento è alle 9,30 in contrada San Nicola presso la biglietteria del museo.

La prima tappa dell’escursione è rappresentata dal quartiere ellenistico-romano per poi proseguire lungo il Cardo I per immettersi nel percorso che costeggia la via Sacra all’ombra di un caratteristico pergolato dai colori autunnali.

Attraversando in successione le aree dei templi di Ercole e di Zeus, si giungerà al ginnasio per fare il percorso della cinta muraria greca all’altezza di Villa Aurea guardando il Tempio della Concordia. La visita guidata è gratuita e ha una durata di circa 4 ore. Per accedere è necessario di essere muniti del biglietto di ingresso al Parco.