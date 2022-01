Giornata della memoria, incontri in streaming a Favara e Sciacca per ricordare le vittime della Shoah

A Favara e Sciacca due incontri con gli studenti per ricordare le vittime della Shoah in occasione della Giornata della memoria. Saranno entrambi diffusi in streaming per evitare assembramenti nel rispetto delle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. Sia a Sciacca che a Favara interverranno i sindaci, rispettivamente Antonio Palumbo e Francesca Valenti, per un dialogo che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori dei due Comuni.

A Favara, tra gli altri, parteciperanno Rosario Manganella, Carmelo Castronovo ed Angelo Lauricella. A Sciacca ci sarà anche l'assessore alla cultura Gisella Mondino ed i prospetti del palazzo comunale esporranno le bandiere a mezz'asta per omaggiare le vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e i deportati militari e politici che hanno perso la vita nei campi nazisti.