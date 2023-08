Giardino della Kolymbethra, 4 giorni di concerti, degustazioni, aperitivi e incontri

Prezzo non disponibile

Il Giardino della Kolymbethra, il bene protetto dal Fondo Ambiente Italiano all’interno del Parco archeologico Valle dei templi, continua la sua suggestiva programmazione di eventi culturali.

La stagione ha ancora molto da raccontare. Complice il paesaggio, gli odori e i sapori del luogo che si fondono con una storia millenaria, la proposta di appuntamenti che spazia da concerti, degustazioni, aperitivi e incontri, per la settimana che suggella questo agosto 2023 si presenta come sempre appassionante.

Venerdì 25 agosto alle 20, per gli appuntamenti ”Fuori Cantina”, è prevista una degustazione con i “calici in alto” in collaborazione con ”Serafica terra di olio e vino”.

Sabato 26 agosto alle 20,30, per la rassegna “Al Calar del sole”, l’appuntamento con “Human rites” di e con Beercock: i riti umani, la condivisione dell’ancestrale attraverso la voce e le note del performer anglo-italiano (si autodefinisce isolano), cantante, musicista, poeta e attore di teatro.

Domenica 27 agosto alle 21, per la rassegna “Astronomi per una notte”, l’incontro con il Planetario di Palermo.

Naso in sù mentre scende la sera: l’osservazione guidata del cielo e degli astri e una visione straordinaria attraverso i telescopi.

Lunedì 28 agosto alle 20 torna “Al calar del solo” con un aperitivo solidale e la proiezione di un documentario con Asd SporT21 Sicilia Palermo, Aipd Termini Imerese e la cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta. Madrina della serata Nadia Lauricella.