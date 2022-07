Smart rural villages e agrifotovoltaico: appuntamento a Naro il 16 luglio

Si terrà a Naro, nei locali del castello chiaramontano, il prossiom 16 luglio, il convegno "Smart rural villages e Agrifotovoltaico", promosso dal Gal Sicilia Centro Meridionale.

L'iniziativa, vedrà la partecipazione del professor Antonello Pezzini, esperto sulle tematiche efficienza energetica del Ministero della Transizione Ecologica, avrà come tema principale appunto la creazione dei "Piccoli comuni intelligenti", sostenuta dal Piano strategico Pac per rafforzare le comunità rurali.

"In particolare - dice una nota del Gal - saranno sostenuti progetti integrati di comunità, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici o privati a livello locale, capaci di sfruttare le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali, per: l'introduzione di approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (economici, turistici, ambientali, socio- culturali); migliorare la qualità della vita. Lo Smart Village può essere definito come un centro rurale in grado di utilizzare la tecnologia come elemento abilitante per promuovere interventi"

"Riusciranno i 13 comuni del Gal Sicilia Centro Meridionale a raccogliere questa grande opportunità – dichiara Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro e presidente del Gal– costruendo un Patto di Comunità che sappia fare sistema fra di essi? Ed inoltre sapranno sostenere gli obiettivi comuni, migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e rispondere alle aspirazioni condivise delle comunità rurali? L’iniziativa che presenteremo – aggiunge – va nella direzione di sensibilizzare le nostre comunità rurali tramite la partecipazione attiva, al fine di rendere le aree rurali: più forti, più connesse, più resilienti, più prospere, diversificando le attività economiche e migliorando la sostenibilità delle attività agricole, agroalimentari e dell’agriturismo”.