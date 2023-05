Fibromialgia, Sciacca in prima linea: prevista giornata di incontri, flash mob e iniziative

Orario non disponibile

Quando Dal 13/05/2023 al 13/05/2023 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Fibromialgia, promossa una giornata di informazione e sensibilizzazione sulla patologia che colpisce sempre più donne e che ancora oggi in Sicilia non è riconosciuta come malattia invalidante.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Algea, l’associazione Fibromialgia e dolore cronico della Sicilia in partnership col Comune di Sciacca-assessorato alle Politiche Sociali e altri enti. E fa seguito all’istallazione la scorsa settimana, nel quartiere Perriera, in Via Allende, di una panchina viola, il colore simbolo della fibromialgia.

Domani nella Sala Blasco del Comune ci sarà un’intera giornata per approfondire il tema da un punto di vista soprattutto medico, con una giornata divisa in tre sessioni.

Si inizia alle 8,30 con la presentazione della giornata da parte dell’Algea e con gli interventi dei rappresentanti istituzionali. Seguiranno gli interventi di esperti che tratteranno temi come “la complessità chimica della fibromialgia” e “la fibromialgia nelle malattie reumatiche” con il racconto di storie di vita quotidiana. La mattinata si concluderà con una tavola rotonda sul “bisogno di salute delle persone con fibromialgia”.

Nel pomeriggio, in piazza, dalle 15,30, ci sarà un flash mob di sensibilizzazione sulla malattia con esibizioni di una scuola di ballo e un raduno di vespe per sostenere con forza lo slogan che accompagna la battaglia dell’Algea: “Io esisto".