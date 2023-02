“Fiat voluntas dei”: al Circolo Empedocleo la commedia di Macrì per la rassegna del teatro da camera

La sesta stagione della rassegna del teatro da camera al Circolo Empedocleo in piazza San Giuseppe (via Atenea), con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gaziano, propone un nuovo appuntamento venerdì 24 febbraio alle 18,15. In scena “Fiat voluntas dei” di Giuseppe Macrì per una serata dedicata al teatro comico dialettale siciliano.

Protagonisti Alfio Russo, Gero Ferlisi, Silvia Butticè, Pasquale Danile, Maria Fantauzzo, Giuseppe Gramaglia, Angelo Provenzano, Giusy Alaimo, Rosa La Franca e la partecipazione straordinaria di Vittoria Tringali nel ruolo della piccola fiammiferaia. La regia è di Alfio Russo.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Informazioni e prenotazioni al 328 2156066.