Il 2 marzo arriva FestiValle Off, una notte di musica e spettacolo da non perdere al teatro Pirandello

Sabato 2 marzo arriva Festivalle Off, la preview invernale del festival musicale che ogni anno raduna migliaia di appassionati all'ombra dei templi dorici di Agrigento e che si svolgerà al teatro "Pirandello" di Agrigento. Sul palco, il prossimo 2 marzo, si esibiranno il pianista e compositore francese Chassol e il musicista e comico Fabio Celenza.

Chassol è l’inventore dell’ultrascore, un metodo di composizione e sperimentazione che parte da ciò che ci circonda per rielaborare e armonizzare una rappresentazione sonora del mondo, il suo show condurrà tra le eleganti note della natura combinando film-documentario, animazione, effetti speciali e scrittura musicale.

Fabio Celenza, porta invece in scena uno spettacolo esilarante, dalla comicità trascinante, protagonisti a loro insaputa dello show la Regina Elisabetta, Mick Jagger, Ronaldinho e tanti altri. Chiuderà la serata un atteso after party, si continuerà infatti a ballare all’Aquaselz, di Agrigento, con i dj Lungomare Paradiso, ovvero Germano Centorbi, e Licht, due dei principali agitatori della scena clubbing locale.

I biglietti, comprensivi dell'ingresso all'after party, (l’ingresso all’after party è però consentito solo con il biglietto del teatro), si possono acquistare on line o al BOX OFFICE del teatro Pirandello ad Agrigento in Via Imera, 29.