Il Covid 19 cambia i festeggiamenti in onore di San Gerlando, il programma

Agrigento rende onore a San Gerlando. Nei giorni del Covid 19 cambia anche il modo di festeggiare il santo patrono della città. I festeggiamenti, dunque, iniziano oggi pomeriggio 24 febbraio.

Alle 18,30 saranno celebrati i Vespri presieduti da mons. Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore di Agrigento, con la partecipazione del Capitolo Metropolitano. Domani è prevista una celebrazione Eucaristica alle ore 9 mentre il solenne Pontificale si terrà ore 17,30.

Sarà presieduto dal cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, con conferimento del ministero del Lettorato a quattro studenti del Seminario Arcivescovile. Ad offrire l’olio per la lampada votiva al Aanto quest’anno non sarà – come da tradizione – il sindaco ma la comunità del Seminario.

A cura del museo Diocesano, inoltre, sarà proposto un un percorso sulla vita e opere di San Gerlando negli spazi del Museo, del palazzo Vescovile e della Sagrestia Monumentale della Cattedrale.

"In ottemperanza ai provvedimenti adottati dalle autorità competenti - fanno sapere dall'arcidiocesi -per il contenimento della pandemia l’ingresso in Cattedrale sarà consentito solo a coloro che saranno muniti di pass che può essere ritirato in cattedrale dalle ore 10.00 alle 13 e dalle ore 16.00 alle 18".