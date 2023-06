Degustazioni e cabaret con Sasà Salvaggio: ecco la festa della Madonna a Raffadali

Il 14 e 15 luglio, a Raffadali, entrerà nel vivo la festa della Madonna dei malati, Patrona del paese. Un evento realizzato in collaborazione con la Pro loco “Città di Raffadali” presieduta da Nino Spoto. Tra i vari appuntamenti figurano una degustazione di prodotti tipici locali, in collaborazione con le aziende raffadalesi e non solo, dedicata a dolci, formaggi, pane e olio. Si svolgerà a partire dalle 21 di venerdì 14. Il giorno successivo, sabato 15 luglio alle 22, in piazza Europa nel sagrato della chiesa Madre, è in programma lo spettacolo di cabaret con il comico Sasà Salvaggio.