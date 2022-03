Festa della donna, le “Scarpe rosse” contro il femminicidio: scopertura del monumento con due appuntamenti

Prezzo non disponibile

Saranno due gli eventi dedicati alla festa della donna ad Agrigento l'8 marzo. Il primo, alle 15,30, prevede l'inaugurazione del monumento con le "Scarpe rosse" a Porta di Ponte, all'ingresso della via Atenea. Alla cerimonia di scopertura parteciperà la poetessa Daniela Ilardi.

Realizzato in tufo dall'artista Giuseppe Cacocciola, questo monumento arricchirà la stele in ricordo delle donne vittime di violenza, affinchè le loro storie non affondino nel silenzio ma risveglino coscienze e civiltà.

Alle 16 si svolgerà un convegno presso la biblioteca Franco La Rocca, su "Donne, pari opportunità, la bellezza dell'unicità" con la collaborazione dell'associazione Fidapa, sezione di Agrigento.