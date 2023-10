Frutta di Martorana e racconti da brivido: ecco il trekking urbano a Licata nei luoghi dimenticati

La riscoperta delle tradizioni della “Festa dei morti”, le visite a luoghi abitualmente chiusi al pubblico, i “racconti da brivido” dalle mille suggestioni, i laboratori per i più piccoli e l’assaggio di frutta di Martorana (il dolce tipico del periodo), caratterizzeranno il trekking urbano che VisitAgrigento ha organizzato il primo di novembre a Licata.

“Noi nicareddri, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini, che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina, al risveglio”.

Sono parole prese in prestito da Andrea Camilleri che raccontava così l’1 e 2 novembre, una bella festa in Sicilia per ricordare chi non c’era più e farlo amare dai più piccoli ai quali i morti “portavano” i giocattoli.

I più grandi ricordano ancora quei giorni: questo evento li farà rivivere. A chi era troppo piccolo si racconterà cos’era la “Festa dei morti”.

E siccome la “Festa dei morti” ed Hallowen hanno origini simili, nel corso della passeggiata vi racconteremo perché i due eventi si assomigliano e cosa, almeno all’inizio, avevano in Comune. Non sarà un trekking del mistero, ma la suspense non mancherà. Si visiterà l'antichissima cripta di una chiesa di Licata dove i morti venivano “messi a scolare” prima della sepoltura, si scopriranno angoli del centro storico, sconosciuti ai più, dove si riunivano i “Rianeddri”, dove tenevano banco i ‘Fili di No’. Ed ancora si andrà in un luogo dove, ad ogni luna piena, un cavallo bianco corre a perdifiato e nitrisce. E si conoscerà la storia dei tre frati di Licata. Poi spazio al teatro con brani di notissimi autori siciliani, e non solo, che descrivono la “Festa dei morti”. Il divertimento per i più piccoli sarà assicurato da un laboratorio a tema allestito in un locale nel cuore del centro storico.

In una pasticceria si racconterà, a grandi e piccini, come vengono realizzati i frutti di Martorana. E le zucche di Halloween? C’è un luogo “magico” a Licata dove crescono.

L’appuntamento è mercoledì 1 Novembre alle ore 15.45 a Licata. Dopo l'iscrizione sarà inviata la posizione ai partecipanti. L'escursione è adatta a persone a partire dai 6 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci.

La quota di partecipazione è di 15 euro per adulti non soci (comprende la tessera associativa 2023, l'assicurazione e la visita guidata); 12 per gli adulti soci 2023; 5 euro per i ragazzi dai 5 ai 17 anni non soci (comprende la tessera associativa 2023, l'assicurazione e la visita guidata); partecipazione gratuita per i ragazzi soci 2023 dai 5 ai 17 anni.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18 del giorno precedente; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via whatsapp o telefonicamente.

Per maggiori informazioni contattare la guida Marcello Mira al 380 7985180.