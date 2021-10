"Famu 2021", le famiglie tornano al museo Mudia in centro storico: laboratori e visite guidate per tutte le età

Attività di laboratorio nel giardino e visite guidate al museo per le famiglie: è questa la nuova iniziativa del “Mudia - Museo diocesano”, in via Duomo 96 ad Agrigento, in programma domenica 10 ottobre dalle 10,30 alle 12,30.

È possibile partecipare gratuitamente ma è necessaria la prenotazione almeno 24 ore prima l’inizio dell’evento.

“Una giornata - spiegano gli organizzatori - n cui tutta la famiglia si ritrova assieme al museo per godere dell'arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

Vogliamo che i musei si trasformino in spazi colmi di colori, risate, voci, movimenti, domande, musiche; in luoghi in cui ascoltare delle storie da parte di personale cordiale e accogliente, in cui giocare, chiedere, creare, inventare, rappresentare”.

Informazioni e prenotazioni al 327 7549152.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...