“Estrazioni siciliane a Licata”: nuova mostra fotografica di Giuseppe Calascibetta

La mostra fotografica Estrazioni Siciliane di Giuseppe Giancarlo Calascibetta avrà luogo presso l’auditorium Rosa Balistreri nel Chiostro Santa’Angelo con il patrocino dalla Pro Loco e dal Comune di Licata che avrà inizio il 17 giugno 2023. Mostra che è stata presentata a Torino nel 2022 che ha ottenuto il consenso dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni fotografiche), dalla Street View Art Gallery e dalla Società Fotografica Subalpina di Torino, prima associazione fotografica nata in Italia nel 1890.

L’autore siciliano Giuseppe Calascibetta, che negli ultimi anni si è dedicato alla fotografia ritrattistica, decide per la prima volta di cimentarsi nel paesaggio urbano per indagare sulle geometrie create dalla luce a contatto con le opere architettoniche e murarie dei vari comuni presenti in Sicilia. Sono stati presi in esami paesi e città che conservano architetture dell’antichità che riecheggiano in forte contrasto con l’arte contemporanea del ventunesimo secolo simboleggiate dalla cartellonistica pubblicitaria o dalla Street art dei murales.

Un nuovo modo di raccontare e raccontarsi con paesaggi urbani che sono stati presi in esame dal Prof Rosario Riggio di Torino che spiega: “Gli scatti di Giuseppe Calascibetta, Estrazioni siciliane, sono delle astrazioni di momenti paesaggistici di una Sicilia, che vive un tempo non allineato, su cui indagare. Sono finestre sul presente da cui osservare un passato sempre più remoto e un futuro che non sempre si intravede. Il tutto viene esaltato dalla scelta delle foto in bianco e nero che evidenziano gli opposti di una bellezza decadente che i colori offuscherebbero.”



La mostra Estrazioni Siciliane sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00; fino al 25 giugno 2023.