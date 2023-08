Estate Saccense all'insegna di teatro, arte e sport: ecco gli appuntamenti del fine settimana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/08/2023 al 27/08/2023 oggi e domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Sciacca

Teatro, arte e sport. Ecco gli appuntamenti di questo fine settimana inseriti nel programma dell’Estate Saccense 2023.

Oggi

Nel quartiere di San Leonardo, “Ritrovarsi, festival d’arte contemporanea”. Oggi e domani previsti street-art-tour gratuiti a partire dalle 19,30. Per prenotarsi ecco il link su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tour-di-street-art-nel-quartiere-san-leonardo-706974629147

Nell’atrio inferiore del Palazzo comunale, serata con gli atleti dell’Aerobic competition, manifestazione di livello internazionale di ginnastica con un momento di “Teatro Danza” organizzata dall’associazione Il Discobolo.

Domani

Nel quartiere di San Leonardo, “Ritrovarsi, festival d’arte contemporanea”. Street-art-tour gratuiti a partire dalle 19,30. Prenotazioni su Evenbrite nel link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tour-di-street-art-nel-quartiere-san-leonardo-706974629147

Nell’atrio inferiore del Palazzo comunale, di scena la commedia comica Chi si salva è perduto con Antonio Pandolfo e Marco Manera e la partecipazione di Marco Feo. Inizio alle ore 21,30.

Street-art-tour gratuiti al quartiere San Leonardo

Appassionati e competenti volontari vi faranno conoscere le storie del Quartiere e i murales delle 5 passate edizioni, nonché la nuova opera di Roberto Collodoro, artista di Gela che torna a sciacca per la terza volta e che ci stupirà con un’opera ironica e ricca di riferimenti vintage. Per partecipare è necessario prenotare i tour su “inserire link”. Le due serate prevedono 4 tour da 15 partecipanti. Inizieremo alle 19:30 con partenza da via Triolo (Scinnicaloro).