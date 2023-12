“Economia e territorio nell’Agrigentino”: esperti a confronto al Consorzio universitario

Mercoledì 13 dicembre alle 10, nell’aula magna del Consorzio universitario Empedocle, in contrada Calcarelle ad Agrigento, è in programma un convegno su “Economia e territorio, L’economia regionale ed i rilievi economico-sociali dell’agrigentino: evidenze e possibili correttivi”.

E’ organizzato dal Dipartimento Seas – Scienze economiche, aziendali e statistiche, corso di laurea in gestione e amministrazione aziendale (cattedra di economia politica, con la collaborazione di Banca d’Italia, sedi di Palermo ed Agrigento, e dell’Inps di Agrigento. L’incontro si basa sull’aggiornamento dei dati economici regionali elaborati dalla divisione analisi e ricerca economica territoriale della Banca d’Italia e sulle analisi economico-sociali dell’Inps. I risultati ottenuti offrono infatti un fondamentale spunto di riflessione per orientare le scelte economico-finanziarie della pubblica amministrazione, delle imprese, delle famiglie, degli operatori economici e, non ultimo, uno strumento di analisi per gli studenti di economia.

Previsti i saluti di Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo universitario di Agrigento e di Nenè Mangiacavallo, presidente del Consorzio Ecua.

Introduzione affidata a Enzo Scannella, coordinatore del corso di economia ed amministrazione aziendale, dipartimento Seas – Unipa, e da Sergio Attard, direttore della Banca d’Italia, sede di Agrigento.

Si parlerà poi de “L’economia della Sicilia – Aggiornamento congiunturale” con Giuseppe Saporito e Patrizia Passaglia della Divisione analisi e ricerca economica e territoriale della Banca d’Italia di Palermo; de “Le evidenze economico-sociali del territorio” con Giuseppe Segreto, direttore dell’Inps di Agrigento. Poi una “Riflessione sui dati ed interventi strutturali: i fondi Pnrr” con Giacomo Minio, docente di economia politica all’Università degli studi di Palermo.

Le conclusioni saranno affidate a Filippo Romano, prefetto di Agrigento. A moderare i lavori sarà il giornalista Stelio Zaccaria.