Siculiana, in scena la commedia “E agliuttu” di Giuseppina Mira

Giovedì 20 luglio alle 21,30, in piazza Umberto I a Siculiana, andrà in scena la commedia di Giuseppina Mira, intitolata “E agliuttu”, ambientata negli anni ’80. Un’opera che mette in risalto il contrasto tra la mentalità dei genitori e quella dei figli, in un susseguirsi di vicende che suscitano ilarità.

Allestimento a cura del libero gruppo teatrale ACSI di Siculiana con il presidente provinciale Giuseppe Balsano, il presidente regionale Salvatore Balsano e la promotrice culturale Giuseppina Mira.

Gli interpreti sono Roberto Navarra, Carmela Casucci, Biagio Piro, Tania Cutugno, Maurizio Manzella, Angela Dinolfo, Silvana Palillo, Leda Marullo, Rosaria Lo Mascolo.

Scenografia di Francesca Modica Amore. Coordinamento di Roberto Navarra. Direzione artistica di Giuseppina Mira e Biagio Piro. Suggeritrice Rosaria Lo Mascolo. Addetto alla sincronia dei microfoni Carmelo Vaccaro. Tecnico audio e luci Luigi Pagliarello. Cineoperatore Tommaso Siracusa.

La rappresentazione teatrale è inserita tra gli eventi di “Estate Mediterranea 2023” a Siculiana, organizzata dall’amministrazione comunale con il sindaco Peppe Zambito, l’assessore al turismo Giuseppe Dinolfo ed il presidente della Pro Loco Francesca Ciulla.