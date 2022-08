"La terra di Sicilia, percorsi di degustazione alimentare": appuntamento a Ribera

Quattro giorni dedicati alle degustazioni e alla promozione della Sicilia prossimi 28,29,30 e 31 agosto, Ribera protagonista del progetto "La terra di Sicilia, percorsi di degustazione alimentare".

L'iniziativa, ideata e progettata dall’associazione Welcome Tourist Agrigento, sostenuta dall’Assessorato regionale all’agricoltura e dall'amministrazione Ruvolo, si terrà in piazza Duomo e si articolerà in tre diverse serate, con inizio alle 18,30.

Per ciascuno degli appuntamenti verranno messi in mostra prodotti ed eccellenze del territorio, come la pasta reale e la pizza con i grani antichi di Sicilia. Non mancheranno esperienze gastronomiche legate al food, come formaggi ed altre prelibatezze di origine autoctona.