In campo contro il degrado urbano, volontari pronti a "salvare" Sciacca

Al via, a partire da domenica 29 novembre, una serie di appuntamenti allo scopo di rendere migliore Sciacca. L'idea, che è diventata progetto, è quella di combattere il degrado. "Una campagna che si promette, oltre che di agire nel concreto, anche di sensibilizzare i saccensi a tale contesto".



"Sciacca in quanto a bellezze - fanno sapere gli organizzatori dell'evento - a risorse territoriali non ha nulla a che invidiare ai ben più noti poli turistici della Sicilia ma ahimè, per colpa di una politica poco attenta e di una parte della cittadinanza menefreghista, ci ritroviamo due passi indietro rispetto ad altri centri regionali assurti a mete di viaggio nazionali ed internazionali. Noi da oggi vogliamo mandare un messaggio preciso: Sciacca deve risorgere, per il bene di tutti. Nel nostro piccolo inizieremo da opere di bonifica di zone abbandonate all'incuria ed alla sporcizia con la speranza, come detto prima, che l'esempio possa servire a far cambiare strategie all' amministrazione e comportamenti ai più". Il primo appuntamento è fissato per domenica mattina 29 novembre alla pineta di San Calogero.