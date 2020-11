Via al bagno di Capodanno, a Ribera torna il "Cotton day": ecco alla 12esima edizione

Tutto pronto per la dodicesima edizione del Cotton day, ovvero il consueto appuntamento bagno del l’ultimo dell’anno. Diversi coraggiosi bagnanti sono pronti a sfidare il freddo per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. L’evento si terrà, come sempre, a Seccagrande. All’iniziativa saranno presenti gli atleti dell’associazione sportiva “Passione corsa Ribera”.