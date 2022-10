“Il patrimonio culturale intangibile e la sua salvaguardia”: convegno al museo Griffo

Un convegno che gode del patrocinio dall’Unesco è in programma sabato 15 ottobre, dalle ore 10, nella sala “Fazello” del museo archeologico regionale “Pietro Griffo”. S’intitola “Il patrimonio culturale intangibile e la sua salvaguardia” ed è organizzato dall’ associazione culturale “Progetti d’immagine” di Agrigento.

Prevista la presenza di relatori di fama internazionale che affronteranno temi inerenti il patrimonio culturale immateriale e i gruppi folcloristici, il Festival del Mandorlo in fiore come esempio di buona pratica nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e immateriali, il ruolo del Cioff e l’attuazione in Italia della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Parteciperanno Daniele Parbuono, direttore della scuola di specializzazione in Beni demo-etnoantropoligici dell’Università di Perugia; Magdalena Tovornik, rappresentante Cioff presso l'Unesco; Elena Sinibaldi dell'ufficio Unesco del segretariato generale del Ministero della cultura; Anna Maria Boileau, presidente del settore Europa del Sud del CIioff.

I lavori saranno introdotti da Domenico Canino, presidente dell’associazione culturale “Progetto d’Immagine”, da Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico di Agrigento e da Francesco Mallozzi, presidente nazionale sezione Cioff Italia.

Nel pomeriggio, dalle 16, è previsto un forum sull’importanza del CIioff per la conservazione, la promozione e la diffusione della cultura tradizionale e del folklore, aperto anche alle associazioni culturali e ai gruppi di folklore della Sicilia.

L’obiettivo è approfondire il tema delle tradizioni popolari, della loro tutela e della loro diffusione: un bene prezioso e immateriale, trasmesso di generazione in generazione, che promuove il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.