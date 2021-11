“Le dimensioni degli Infortuni sul lavoro": convegno del Rotary per ricordare le vittime

Prezzo non disponibile

“Le dimensioni degli Infortuni sul Lavoro – progetto per il Monumento in memoria delle vittime da infortuni sul lavoro” è il tema di una convention del Rotary Club di Agrigento in programma venerdì 5 novembre alle 14,30 nella sala convegni del Collegio dei Filippini.

L'iniziativa intende sensibilizzare e diffondere nella societa? civile la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Marco Mule?, responsabile della comunicazione Rotary Club Agrigento a.r. 2021/2022.