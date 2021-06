"Libri in piazza", Aldo Cazzullo presenta le sue due ultime opere

Lunedì 21 giugno alle ore 10,30, nell’Auditorium “ Rosario Livatino in collaborazione con l’associazione Strada degli scrittori, L’Ecua presenta gli ultimi 2 libri del noto editorialista del Corriere della Sera e pluripremiato scrittore, Aldo Cazzullo, che sarà presente all’evento con una sua relazione.

La sua attività di giornalista si è distinta per le importanti interviste a personaggi di calibro come Bill Gates, Steven Spielberg e Marie Le Pen, solo per citarne alcuni, ma anche per essersi occupato delle Olimpiadi in ben cinque edizioni e altrettanti mondiali di calcio. L’evento di lunedì si inserisce nel contesto di iniziative tendenti ad una piena valorizzazione delle potenzialità di molti giovani, provenienti anche dal nord Italia, che stanno frequentando i corsi di formazione che sono previsti dal progetto Global Learning II.

“E’ un momento particolarmente qualificante della missione svolta del Consorzio di Agrigento, l’autorevolezza ed il prestigio di Aldo Cazzullo, nonché la credibilità della Strada degli Scrittori, rafforzano il nostro impegno a continuare non solo sulla strada del trasferimento del sapere, ma anche su quella della fruizione di nuove opportunità di lavoro”. Questo è quanto ha dichiarato il presidente del Consorzio Empedocle di Agrigento, Antonino Mangiacavallo, che sarà presente insieme all’autore, all’evento di lunedì. Coordinerà i lavori Felice Cavallaro, noto scrittore e giornalista, nonché direttore dell’associazione Strada degli Scrittori.