Oceanomare, concerto dei “Trial core” rievocando i grandi cantautori italiani e le star del rock e del reggae

L’appuntamento dedicato alla musica dal vivo ad Oceanomare, sulla sesta spiaggia di San Leone, propone questo giovedì, 27 ottobre, il concerto dei “Trial core”, progetto musicale nato nel 2009 dall’unione di tre musicisti siciliani provenienti da importanti esperienze di ventennali attività sul campo live, sia in Italia che all’estero. Sul palco Daniele Guastella: piano e voce; Giulio Barocchieri: chitarra e cori; Sergio Guastella: batteria e percussioni.

Come tre nuclei indipendenti, questi musicisti rappresentano gli elementi essenziali di un trio elettro-acustico, capace di spaziare con estrema duttilità da un genere all’altro con un sound unico e personale. Il loro repertorio rende omaggio ai cantautori italiani e internazionali con qualche incursione nel rock e nella musica etnica. In scaletta brani di Paolo Conte, Vinicio Capossela, Fabrizio De Andrè, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Mario Venuti, Tiromancino, Ivan Graziani, Lucio Dalla ma anche di Pink Floyd, Doors, Sting e Bob Marley. Uno spaziare attraverso generi differenti senza che il sound e la verve della band risultino per nulla incoerenti. Il concerto comincia alle 22,30 ed è promosso da AgriSound. Ingresso libero.