E’ quello del tormentone “Shakerando” e della nuova hit “Pelè”: tappa agrigentina per il rapper Rhove

Il giovane rapper Rhove, classe 2001, all’anagrafe Samuel Roveda (originario di Rho in provincia di Milano) sarà protagonista di un concerto, promosso da “Loco Event”, all’Area Tre Torri Summer Club di Campobello di Licata in viale Luigi Giglia. Si tratta di una tappa del tour estivo “La Province 2023 Equipe”.

Ha iniziato la sua carriera musicale di recente, nel dicembre 2020, pubblicando il suo primo singolo ”Blanc Orange (Nanana)”. La consacrazione è arrivata nel dicembre 2021 quando ha pubblicato il brano “Shakerando” divenuta una hit sia in radio che in discoteca con milioni di stream nelle varie piattaforme digitali. Nella primavera successiva “Shakerando” è rimasto per 7 settimane consecutive in vetta nella classifica “Top singoli” con certificato di “Sestuplo platino” per le oltre 600.000 unità vendute a livello nazionale. Poi altri 3 dischi d’oro con “La zone”, “La province” e “Cancelo”.

L’ultima hit, pubblicata lo scorso mese di marzo, s’intitola “Pelè”. Il biglietto costa 25 euro.

Informazioni e prenotazioni chiamando i numeri 327 2136018; 377 9894304 e 327 6291466.