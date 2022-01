Musica dal vivo ad Oceanomare: concerto di Peppe Milia in versione “Unplugged”

Torna anche questo giovedì, 27 gennaio, il consueto appuntamento con la musica dal vivo ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune ad Agrigento.

Un altro evento, promosso da AgriSound, che questa volta porta sul palco il musicista Peppe Milia (Tinturia, Miele, Not the fonda) che porta in giro uno spettacolo acustico caratterizzato da chitarra, voce e loop station.

Un set che spazia dal pop internazionale d’annata fino a quello dei giorni nostri grazie a rivisitazioni intime e mai banali.

Ingresso gratuito ma è necessario esibire il green pass all'ingresso. Bisogna anche prenotare un tavolo e rimanere seduti (massimo in 4) durante l'esibizione. Il concerto comincia alle 22,30 circa.