Lello Analfino fa il “bis”, concerto gratuito anche a Ribera in piazza

Sabato 10 settembre, alle 22, in piazza Giovanni XXIII a Ribera, ci sarà il concerto di Lello Analfino ad ingresso gratuito. E’ stato interamente finanziato dall’assessorato regionale allo spettacolo tramite l’associazione ”Progetto Eventi” ed è stato voluto dal sindaco Matteo Ruvolo e della sua amministrazione per i tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Il concerto si svolgerà quindi a costo zero sia per il pubblico che per le casse comunali.

A poche settimane dall’uscita del suo ultimo singolo “Mi fai stare bene”, Lello Analfino torna sul palco cantando le canzoni del suo nuovo album “Punto e a capo” in uscita il 9 settembre.