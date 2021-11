Daniele Guastella torna dal vivo: concerto in versione "trio" ad Oceanomare

Prezzo non disponibile

Daniele Guastella torna ad esibirsi dal vivo ad Agrigento, questa volta sul palco di OceanoMare, sulla sesta spiaggia di San Leone, giovedì 4 novembre.

Un concerto che lo vedrà in trio: una formazione ormai affiatata e consolidata da anni di esibizioni in giro per tutta l’isola e oltre.

L’unione di tre musicisti versatili e volti al divertimento assoluto, attraverso un repertorio vario che tocca tanti generi.

Una perfetta mistura di pop, rock, latin e rythm’n blues. Daniele Guastella, dopo varie esperienze musicali in giro per il mondo ed un’importante carriera da cantautore con 3 album di inediti alle spalle, torna alle origini con questa formazione di puro intrattenimento.

Con lui ci saranno Giuseppe Di Blasi alla chitarra e Sergio Guastella alla batteria.

Ingresso contingentato e obbligo di stare seduti al tavolo, con il necessario distanziamento, per assistere al concerto. Dalle 23 in poi.