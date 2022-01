Teatro della Posta Vecchia, omaggio a Franco Maresco con la proizione del film “La mafia non è più quella di una volta”

Il teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, ospiterà domenica 23 gennaio alle 18 la proiezione del film "La mafia non è più quella di una volta" (2019) di Franco Maresco. Al film sarà dedicata un'introduzione a cura di Beniamino Biondi con dibattito finale.

Si tratta di un'iniziativa pensata proprio per rendere omaggio a Franco Maresco che con questo film ha voluto prendere le mosse dal 25esimo anniversario (che ricorreva nel 2017) delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

"Il regista - dice il critico cinematografico Beniamino Biondi - decide di portare con sé Letizia Battaglia, la fotografa oggi ultraottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia. Il 19 luglio, ricorrenza della strage di via d’Amelio, al quartiere Zen di Palermo qualcuno ha deciso di organizzare un evento irripetibile: I neomelodici per Falcone e Borsellino. Quel qualcuno è Ciccio Mira. E Maresco non può lasciarsi sfuggire questa occasione. Si ride spesso, quasi sempre, ma è una comicità grottesca finalizzata a scovare una spiegazione all’interno di quello che lo stesso regista riconosce essere ormai diventato uno spettacolo senza fine e senza alcun senso, dove la distinzione tra bene e male, tra mafia e antimafia, si è azzerato del tutto. Sempre geniale, cinico e disperato".

Posto unico 5 euro. Obbligo di green pass e mascherina FFP2.